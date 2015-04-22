期货日报：大连铁矿石期货下跌空间有限

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自4月22日的《期货日报》：
2015年3月初以来，铁矿石期货价格下跌92元/吨，跌幅超过19%。笔者认为，下游需求疲弱是铁矿石下跌的主要原因，然而，在矿价大跌后，成本支撑强化，高成本矿退出加速，未来半年，铁矿石价格下跌空间有限，不宜过分看空。
销量上，房地产刺激政策的出台并未带来销量的持续改善。全国房地产销量2014年3月步入负增长，5、6月稍微反弹，7月再度下降，11、12月有所反弹，2015年重回下降轨道。房地产新政出台已将近3周，除部分一线城市销售明显回升外，房地产总体销售并未好转。房地产投资增速下滑，钢材消费旺季消失，是本轮铁矿石价格下跌的主要原因。
目前，50美元/吨的价格水平下，国内矿山几乎全线亏损。海外除四大巨头之外的矿山也大多处于亏损状态。其中，产能总计在6000万吨的澳洲中小矿山几乎全部亏损。拥有3000万吨产能的巴西CSN目前的亏损幅度也比较大。如果价格长期保持在50美元/吨的水平，预计2015年四大巨头以外的矿山将大幅减产。加上国产矿的减产，2015年年内，高成本矿山的退出将有效对冲四大巨头的新增产能释放，铁矿石在50美元/吨的成本支撑较强。(完)
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