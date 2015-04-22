期货日报：大连铁矿石期货下跌空间有限

目前，50美元/吨的价格水平下，国内矿山几乎全线亏损。海外除四大巨头之外的矿山也大多处于亏损状态。其中，产能总计在6000万吨的澳洲中小矿山几乎全部亏损。拥有3000万吨产能的巴西CSN目前的亏损幅度也比较大。如果价格长期保持在50美元/吨的水平，预计2015年四大巨头以外的矿山将大幅减产。加上国产矿的减产，2015年年内，高成本矿山的退出将有效对冲四大巨头的新增产能释放，铁矿石在50美元/吨的成本支撑较强。(完)