期货日报：大连棕榈油期货延续多头格局

近一周，国内商品市场多数品种呈现筑底迹象，以能化品种为主导的反弹行情就此展开。国内三大油脂品种耐不住寂寞，跟随上涨，从技术形态以及短期基本面表现出的乐观数据看，未来一个月，油脂系列仍将维持反弹走势。棕榈油的投资结构和其他两类油脂不同，大跌时跌幅最大，而上涨时棕榈油的可操作性就比豆油和菜油强了，所以做多棕榈油成为首选。

原油触底情绪生变。原油的单边下挫为油脂市场的下跌添了一把火，油脂经历了“旺季不旺”的过程，棕榈油年跌幅达到30%，豆油跌幅达到25%，菜油跌幅达到24%。2015年1月29日，原油市场短期见底，随后展开反弹，而3月18日，再次下探至年内新低。油脂却在3月16日率先走出新低。18日后，原油的持续反弹引导油脂走出振荡区间，且有进一步上行的可能。这是技术面释放出的信号。(完)