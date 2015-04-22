期货日报：大连棕榈油期货延续多头格局

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自4月22日的《期货日报》：
近一周，国内商品市场多数品种呈现筑底迹象，以能化品种为主导的反弹行情就此展开。国内三大油脂品种耐不住寂寞，跟随上涨，从技术形态以及短期基本面表现出的乐观数据看，未来一个月，油脂系列仍将维持反弹走势。棕榈油的投资结构和其他两类油脂不同，大跌时跌幅最大，而上涨时棕榈油的可操作性就比豆油和菜油强了，所以做多棕榈油成为首选。
原油触底情绪生变。原油的单边下挫为油脂市场的下跌添了一把火，油脂经历了“旺季不旺”的过程，棕榈油年跌幅达到30%，豆油跌幅达到25%，菜油跌幅达到24%。2015年1月29日，原油市场短期见底，随后展开反弹，而3月18日，再次下探至年内新低。油脂却在3月16日率先走出新低。18日后，原油的持续反弹引导油脂走出振荡区间，且有进一步上行的可能。这是技术面释放出的信号。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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