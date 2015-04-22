中国债市动态：回购利率续降但现券转为震荡，天威中票违约影响不明显

路透上海4月22日 - 尽管中国银行间市场主要回购利率继降，但长端利率债等收益率进一步下行动力有限，周三早盘转为震荡。信用产品方面，受乐观资金预期带动，短融等短债走势向好，天威中票违约影响并不明显。

利率互换市场上，对回购利率可能接近阶段低点的判断令IRS小幅反弹；国债期货主力合约也变化不大。

另外，财政部甫结束招标的五年期续发国债，中标收益率3.2427%，接近路透3.25%的预测均值。该期债边际中标收益率3.2951%，投标倍数1.94倍。

上海一银行交易员称，早盘现券震荡，“IRS(涨可能)觉得R007在2.5%到底了。”

银行间市场七天期回购 加权利率在降准后突破下行，最新报在2.50%附近，较上日续降不到10个基点(bp)。

至于天威中票违约，他认为，债市整体向好，且国企发行人违约也未成大势，因此短融等信用债依旧受欢迎，目前来看所受影响并不明显。

中国债市中原本仅见于民营和私营企业的债券违约现象，首次扩大至国有企业背景的发行人。天威集团周二确认未能按期支付所发中票利息，开国企债券违约先河。

剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新成交 在3.81%，上日尾盘为3.82%。