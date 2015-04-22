中国债市动态：回购利率续降但现券转为震荡，天威中票违约影响不明显

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海4月22日 - 尽管中国银行间市场主要回购利率继降，但长端利率债等收益率进一步下行动力有限，周三早盘转为震荡。信用产品方面，受乐观资金预期带动，短融等短债走势向好，天威中票违约影响并不明显。
利率互换市场上，对回购利率可能接近阶段低点的判断令IRS小幅反弹；国债期货主力合约也变化不大。
另外，财政部甫结束招标的五年期续发国债，中标收益率3.2427%，接近路透3.25%的预测均值。该期债边际中标收益率3.2951%，投标倍数1.94倍。
上海一银行交易员称，早盘现券震荡，“IRS(涨可能)觉得R007在2.5%到底了。”
银行间市场七天期回购 加权利率在降准后突破下行，最新报在2.50%附近，较上日续降不到10个基点(bp)。
至于天威中票违约，他认为，债市整体向好，且国企发行人违约也未成大势，因此短融等信用债依旧受欢迎，目前来看所受影响并不明显。
中国债市中原本仅见于民营和私营企业的债券违约现象，首次扩大至国有企业背景的发行人。天威集团周二确认未能按期支付所发中票利息，开国企债券违约先河。
剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新成交 在3.81%，上日尾盘为3.82%。
五年国债期货主力合约TF1506 早盘收报98.120元人民币，较上日结算价微涨0.02%；10年期国债主力合约T1509 早盘收报97.400元，较上日结算价跌0.08%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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