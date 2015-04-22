《香港报摘》--其他报纸重要消息4月22日

*明报：

--齐鲁证券旗下鲁证期货已正式向港交所 递交上市申请，鲁证期货本身已纳入部分证券业务，如股指期货及期货资产管理等。

--港交所股权资料最新显示，长和 主席李嘉诚于本月14日再斥资1.73亿港元场外买入中航国际 2,750万股H股，每股均价6.3港元，持股比例由10.67%增至20.28%。

*星岛日报：

--华润创业 首席财务官黎汝雄称，向母公司出售非啤酒业务，主要是因为受电子商贸及反腐影响，中国零售环境出现变化，且转变较预期中为长。

--美国运通 一项调查显示，逾80%香港大型企业财务总监预计本地经济前景温和增长或保持平稳，但有34%企业称会严控投资支出，较去年大增逾20个百分点。

*苹果日报：

--中银香港 股票业务主管陈碧莲称，本月以来内地散户日均开户量按年激增4倍，当中屯门、上水或邻近口岸的分行最旺场。

--股市牛气冲天谷旺楼市，恒基地产 旗下最少五个货尾盘轮流加价，长沙湾晓悦加价最多逾21%，元朗尚悦四个月累计加16%。

*东方日报：

--金管局旗下按揭证券公司去年全年盈利7.46亿港元，其中人民币引致的亏损为1,300万港元，较去年上半年大幅收窄，因人民币汇价反弹。

--英皇证券 预期截至今年三月底止半年盈利显着增长，主要受配售及包销服务之佣金收入以及借贷业务利息收入的增长带动。

*文汇报：

--花旗 香港及澳门区行长卢韦柏昨表示，内地及海外资金持续流入香港，预期股市会继续旺上一段时间。从集团的证券业务看，虽然新开户数未显着增长，但现有客户的交易愈见活跃，日均交易额大幅增长。

--踏入第二日招股的中国生物材料生产商上海昊海生物科技 孖展认购继续升温，市传其国际配售反应热烈，有关方面计划提前在今日截止配售，并倾向以上限59港元定价。

*大公报：

--新城发展 执行董事兼副总裁陈伟健称，去年的业务毛利率仅约18%，低于同行，但随着今明两年的商场项目增加，租金收入将会提高。

--据外电消息表示，中国南车 计划参与竞标英国的HS2高铁项目，项目总投资额500亿英镑。（完）

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