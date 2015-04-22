港报财经评论：资金市炒卖，揸沽看官方把口--信报4月22日

资金市炒卖，揸沽看官方把口/ 习广思

中国A股仅调整了一个交易日便回升，创业板市场更大涨逾5%，这个投机味道更浓的市场获资金大举投入，反映了一个事实，就是市场意识到市场资金量上升，间接鼓励民众将资金投进股市。中国创业板市场比起南北车估值更加疯狂，但A股从来都不理性，这是正正式式的资金市，暴升暴跌是新常态。每周两次，逢周二及周四进行的央行公开市场操作，昨天在人行降准后，逾两个月以来首次暂停操作。市场认为，货币政策宽松基调已经确定，流动性充沛，故暂停逆回购在意料之中。

渣打银行利率策略师刘洁表示，结合周末降准注入流动性的规模来看，人行昨天暂停公开市场操作在预期之内，且过往两周公开市场均为回收资金，反映两会之后中国央行在政策宽松上显得更为积极主动，如包括五次调降7天期逆回购利率，及将银行间7天回购利率从3月初的5%以上引导至目前的2.6%，目的在调降市场利率，预期在第二季度，7天回购利率均值在2.5%至2.8%水平。澳新银行认为，公开市场操作暂停并不代表货币政策转向，降准释放了很多流动性，整个市场资金非常宽松，昨天隔夜回购利率已经跌破2%，而且相信也没有多少机构报逆回购的需求，央行只是顺势而为。该行相信公开市场暂停可能会延续，暂时正回购出台可能性不大。

摩通中国首席经济学家朱海斌发表报告预期，未来几个月中国官方还将出台进一步措施以应对近期的增长担忧，但预料官方今年不会再次降准。周日的降准可能向金融系统注入1.384万亿港元流动性，等同于1.1%的普遍降准，能为银行提供一定流动性以购入地方政府债券，包括新发行的6,000亿港元地方政府债券以及1万亿港元现有地方政府债券的置换计划。这将进一步放宽近期的财政限制，特别是在基础设施投资方面。然而，市场借贷需求将继续疲乏，预期2015年社会融资总量增长，可能从2014年的14%放缓至13%。

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美股牛市忌估美元见顶/ 苏子

标普500指数期货（ES）自2012年1月重返10月平均线支持后，这两年多时间以来，ES从未在月底结束时失守10月平均线支持，即使在去年10月ES曾显着失守此重要支持，但到最后月底收市时，却竟然失而复得，并且更以近全月最高价收市，月线图更呈现利好后市的锤头形态！随后ES每次自高位的调整，只要跌至斜率正在上升中的10月平均线支持附近，便采取大手吸纳的策略，定有不俗的回报。反而那些一直猜测美股已见顶，并身体力行大举建立短仓的投机者，却损失不菲。ES这轮大牛市始于2009年3月的665.75点低价，期间除了2011年5月自当时的1,373点高价显着下跌至同年10月的1,068点低价，共下挫305点或22.2%外，其余时间的下跌根本不足惧，那些坚持牛市未完的投资者，只要持续采取趁低吸纳的策略，定会发现一个事实：钱—原来如此容易赚！

钱之所以予这些投资者感到非常易赚，原因只有一个，便是他们视已形成的趋势为朋友。本月1日ES最低首见2,033.5点，此低价与2,027点的10月中平均线支持十分接近。不过，随后ES曾经终未能进一步考验此平均线支持，反而此低价却已成为全月低价所在！本来上周五美股急挫，ES大有机会在本周继续下挫，并再考验10月平均线，但结果踏入本周后，ES却不跌反升，并且出现Ｖ形反弹，已突破上周五大阴烛的2,101.75点高位阻力。看来上月的2017点高位稍后会面对严峻考验。

一旦顺利突破，势再创今年新高。因此上周五把上升趋势视为朋友，无惧短期急跌、趁低买入的投资者本周又再赚钱了。目前有意捕捉（或美股）ES见顶回落者，看来只能静待ES的10月平均线的斜率（slope）由升转跌，并待价位出现后抽时才可采取行动。否则只宜作壁上观！而美股的大牛市只要持续下去，投资者更不宜推测美元何时见顶回落。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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