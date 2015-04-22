港报财经评论：降准期销售增，内房股可吸纳--经济日报4月22日

降准期销售增，内房股可吸纳/ 林瑞芬

中、港股市进入大时代，目前处牛市波动期，上落可以很大，对消息也是相对敏感，小投资者买卖宜量力而为。中移动 3月4G新增用户加快至1,969.6万，创单月纪录新高。受消息刺激，昨显着抽升7.5%至115.9港元，带动看好的投资者反击。集团首季盈利倒退，盈利面不足，但市场往往以预期为本，4G增长预期加快，股价的上升不是全为挟淡。2008年所筑密集阻力分别为117港元及137港元，后市向上涌，破117港元成功，不排除顺势探137港元。

恒指昨回升2.8%至27,850收市，国指收报14,531，升3%。大市成交额1,829亿港元，论成交只是沪深两市的10%。如中国确有打压高估值中、小型股份之泡沫，资金分流港股是合情理。续留意港汇指数，仍然逞强，港股大调整的压力可减。未来虽预期市况走势愈来愈波动，但因惧风险而不投入，就无得好讲。技术上，监保历加通道，恒指波动的下限支持在26,000，持货又要预风险可依此参考准备。不过，不表示一定要跌到此为止，且看中国内地股市的表现，信心依旧。回顾海外，先是美国后是日本，近年欧洲，无不在货币宽松下，见股市迭创新高，在中国内地货币政策未结束宽松前，股市亦料从之。只是官方希望升市走慢点，但愿望往往不同现实，政策只管一时，钱持续充沛，市反覆抽升也是大概事，上证双底量度升幅目标逾5,000。

就目前形势，中国内地融资稍为收敛，再急升之动力被遏，整固浪或许要多些时间，看好港股，耐性分几注收集。再展升浪，恒指则以破及企于28,000为讯号，国指则是15,000。内房股是考虑低吸选项之一，降准往往对于内房行业销售有直接刺激作用，首次降准6个月之内销售最为明显改善，通过比照2008年和2011年两次降准周期可以看到，两次降准之后行业销售均存在明显恢复，持续恢复时间在1年以上。再加上统计过去两次降准周期累计发生8次降准措施发现，各降准时点发生后六个月之内，地产股70%以上的概率取得明显绝对和相对的收益。

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息率不吸引，中移动观望/ 余少文

中港两地股市昨日反弹，只是担心调整只是刚开始。至于近期撑住大市的中国移动 ，市场料其今年盈利恢复增长，但料只赚1,100亿人民币。中国内地股市昨日反覆回升，当中上证综合指数升76点或1.8%，收报4,293点，但沪深两市成交额降至1.4万亿人民币。国企指数升419点或近3%至14,531点，成交额降至354亿人民币，只有71%主板H股上升；至于红筹指数升175点或3.4%，收报5,382点，成交额189亿人民币。

大市反弹幅度之大，是预期之外，但料国指调整应该未结束，近日主要受10天平均线支持。而过去所见，10天平均线往往是第一个支持位，下一个支持位是20天平均线，尤其指数即使再下跌，4月9日上升裂口13,398点至13,588点是一个重要支持区域，加上20天平均线短期会升至该裂口区，这支持区是入市水平，投资者可留意。低吸股份可先考虑最早领涨但又先调整的板块股份，如保险、证券、基建等，只是不少基建股昨日逆市下跌，部分概念股的A股更跌停板，如中国南车 和中国北车 ；不过，保险股和证券股可以秤高一线。至于近期领涨的电讯股中，已公布首季业绩的中移动昨日升7.5%，收报115.9人民币，成交额高达71亿人民币，是最活跃股份，尽管证券商都看好其今年业绩可以改善，但要小心只能持平，最终影响走势。

中移动今年首季盈利跌5.6%至238亿人民币，每股盈利1.16人民币，期内收入升3.9%至1,609亿人民币，业绩期内的平均每月每户收入升1人民币至59人民币，移动流动数据升20%至4,903亿MB，证券商普遍指其盈利好过预期，个别更将其目标价上调，如瑞信给予的目标价升至133人民币。而按彭博综合证券商预测数据，料中移动今年盈利回升至1,172亿人民币，每股盈利约5.74人民币，按年料升7%，有望结束盈利两连跌，似乎显示中移动低潮已过。

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