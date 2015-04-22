港报社评：学习体验不宜扬外贬中--星岛日报4月22日

香港大学为丰富学生的境外学习经验，构思7年后所有本科生都能够有一次到海外和一次到内地的学习体验，当中是否强制学生到内地交流，引起的争议最大。

对这构思的质疑，粗略可分两个层面。其一是针对整个交流计画，尤其是强制性质。其二是单单针对当中涉及内地交流的部分，当中明显涉及政治态度。

部分人对整个计画有所顾虑，未必是因为不愿意离开香港这个「安乐窝」，更大可能是从时间和经济层面考虑，有人担心4年内两赴境外交流，财政上未必能够负担，以及可能影响学习进度，要延迟毕业。

港大昨日澄清有关构思并不强制学生参加，而有关学习经验的形式，在交流之外，还可以包括学习体验、服务学习、实习、参与研究计画等，这可以释除要在境外逗留半年至1年交流的顾虑。有学生到美国参与研究项目，有学生到缅甸教英语，有学生到深圳医院实习，都是宝贵的学习经验。现时要待港大澄清的，是如何设立资助机制，确保不致加重经济困难学生的负担。

不少外国学生选择来香港交流和进修，是看中香港作为中国的一部分。在他们心目中，中国是不能忽视的政治、经济和文化力量，也为个人发展提供庞大机遇。香港的独特优势是中西合璧，大学生如果只看西方的月亮，不仅在职场竞争上会输蚀给兼通中外的内地海归派，就算要扮演国际公民的角色，都因为其中国盲点而有所欠缺。

愈是对内地有负面态度的人，愈要把握机会去内地体验，避免让偏隘或失衡的资讯，妨碍自己透过亲身经历来掌握情况，最后才能够对内地的优点和弊端得到独立而具深度的了解。

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