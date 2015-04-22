港报社评：争取落实普选，坚持到最后一刻--文汇报4月22日

特区政府今日公布政改方案，署理行政长官林郑月娥昨天强调，在公布具体方案后，政府仍会尽最大努力，争取所有立法会议员支持，特别是反对派议员支持政改。

林郑月娥上星期分批约见立法会议员，希望在政改方案出台前，亲自向议员讲解政改工作重要性，并期望他们能够支持政府提交的政改方案。不过，反对派议员仍然声称会否决人大「8·31」决定框架下的政改方案。在这种情况下，不仅特区政府，而且社会各界都要尽最大努力，凝聚更强大的民意，促使反对派议员回心转意支持政改方案，回应逾半数市民希望在2017年一人一票选特首的期盼。

多个民调显示，香港主流民意希望立法会通过政改方案，认为有利香港繁荣稳定。反对派议员若坚持否决政改方案，实质上就是悖逆民情、民意、民心，不但要承担剥夺市民一人一票普选权利的历史责任，而且必将在未来选举中被广大选民惩罚。

反对派去年策动的非法「占中」，其口号之一就是要求人大常委会撤回「8．31」决定，而反对派议员三度发表联署声明，声称定会否决人大「8·31」决定框架下的政改方案。这些赤裸裸的政治讹诈，企图迫使中央在原则底线上作出让步。但人大「8·31」决定不可撼动，这体现的是法治的尊严和依法治国的原则。

人大常委会「8．31」决定，具有宪制性的法律效力，与基本法一同构成香港实施普选的宪制基础，不可能修改、更不可能撤回。中央恳切希望香港落实普选，但不会拿原则、底线作交易。反对派须放弃中央在底线上作出妥协和让步的幻想。

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