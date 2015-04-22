港报社评：泛民勿轻言否决政改，应争取商讨落实普选--明报4月22日

近日国家副主席李源潮、港澳办主任王光亚在北京接见香港访京团体，两人被引述的说法显示，政改方案按8．31决定的框架设计，中央在原则问题上不会退让。可是，泛民议员一再重申，只要是按8．31决定设计的政改方案，他们都会否决。中央与泛民立场南辕北辙，若无变化，则今次政改极可能从未经过实质讨论就已告吹。

政府公布政改方案之后，将动员问责班子到各区宣传，意图通过民意倒逼泛民议员，争取他们之中部分改变立场，使政改方案在立法会获得足够票数通过。未来两个多月，政府与泛民之间开打民意战，整体社会将陷入躁动不安；这会否重演类似去年的大规模群众运动，目前无法预估，可是社会再被剥一层皮，似乎难以避免。

民意战并非促使政改方案通过的上策，实质商讨才是更恰当选择。政改历程到这个阶段，可供讨论的空间已经极其有限，不过在中央不作「无原则让步」的前提下，若泛民愿意讨论，相信应该还有可以持续推进民主进程的空间。

从推进民主进程角度，泛民议员勿轻言否决政改方案，应该思考是否先把一人一票拿到手，然后策划一步或两步走，使特首普选达至更公平合理的选举安排。若争取普选从头再来，则蹉跎岁月，不知道何年何月才有望落实普选的可能性很大，期望泛民议员以开放思维好好想一想，勿不自觉地成为「普选杀手」。

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