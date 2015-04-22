港报社评：香港人，We're the Best！--信报4月22日

深圳民用无人机制造商大疆创新科技（DJI），成为《经济学人》、《华尔街日报》、《福布斯》、彭博等外媒的「宠儿」，相关报道和分析俯拾皆是。这固然由于大疆以100亿美元的惊人估值完成新一轮私人筹资，但公司本身的创意和实力，才是具影响力的国际媒体对它深感兴趣的根本原因。

汪滔创办大疆，首选之地并非深圳而是香港，意念付诸行动后，才发现在港创业困难重重，资金短缺、政策支援不足，加上营运面对的诸般问题，迫使他放弃香港转投深圳，在内地圆其创业梦。

Google与香港中文大学创业研究中心本月发表有关香港初创企业生态的研究报告，归纳出塑造香港创业前景的四大元素，居首的乃打破社会固有想法。报告指出，43%具潜质的企业家，会在创业时考虑社会及文化规范，朋辈压力更让他们难以踏出创业第一步。决定延迟创业大计的年轻人表示，筹划创业期间，来自朋友的压力增加了436%。

这个「压力指标」未免精准得有点过分，惟显而易见，香港社会事事讲求机会成本，父母家人以至朋辈同事，对梦想家、创业家总爱大泼冷水，批评他们不够踏实。由此可见，香港最缺乏的并非优良软硬件，而是上至政府企业学界，下至左邻右里民间，始终无法孕育出成就大疆一样的初创明星的氛围，也就是Google与中大报告所说的初创企业生态系统。

大疆对香港的启示︰我们并不缺乏吸引创意人才的条件，所欠者只是说一句「香港人，We're the Best」的自信。

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