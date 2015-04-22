《中国债券市场每日交易备忘》--4月22日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --招标品种: 财政部今年第三期五年国债二次续发 --招标金额: 300亿元人民币 --招标时间: 周三(22日)10:35-11:35 --受访人数: 9位(银行、券商) --预测区间: 3.20-3.30% --预测均值: 3.25%(按各家机构预测值平均) --4/23 汇丰制造业PMI初值 4月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 3月 --4/27 规模以上工业企业利润 1-3月 --4/30 中国货物和服务贸易 3月 --中国债市中原本仅见于民营和私营企业的债券违约现象，首次扩大至国有企业背景的 发行人。天威集团周二确认未能按期支付所发中票利息，开国企债券违约先河。 --为进一步促进就业鼓励创业，中国国务院周二常务会议指出，面对今年就业压力加大 的局势，需采取更加积极的就业政策，把创业和就业结合起来，通过多措并举，确保完成全 年就业目标。 --中国央行周二公布数据显示，今年3月全部金融机构外汇占款减少1,564亿元人民币， 在上月转正后继续回到负增长。这是自2007年12月以来外汇占款月度变动的最低值。 --中国广东、福建、天津（粤闽津）三地自贸区周二正式挂牌成立，为取得业务先机， 中国银行率先宣布与九家企业在这三大自贸区签署了战略合作协议或贷款合同，涉及金额逾 18亿元人民币。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次