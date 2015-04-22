中国个股：京东方大举扩张液晶面板线，在合肥建国内首条10.5代线

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海4月22日 - 中国最大的液晶面板企业--京东方 正大举扩张建设液晶面板生产线。除在福州建设8.5代薄膜电晶体液晶显示（TFT-LCD）生产线外，还将在合肥建设国内首条10.5代TFT-LCD线，合肥项目总投资约400亿元人民币。
公告显示，该项目注册资本金为220亿元，京东方筹措40亿元和合肥政府方面筹措180亿元，共同投入项目公司，除资本金以外部分，项目公司将向银行贷款。该项目力争在今年第四季开工，2018年第三季投产。
该项目的玻璃基板尺寸为2940mm×3370mm，主要针对60英寸以上的大尺寸电视，设计产能为9万张／月。京东方指出，率先建设10.5代线可以在未来65英寸级别产品的市场竞争中取得主动地位，产品定位准确、确保先发优势能够开辟出在超大尺寸领域的竞争“蓝海”。
京东方近日与福州签定投资框架协议，拟在福州新建一条8.5代液晶面板（TFT-LCD）生产线，总投资约300亿元，计划在2017年建成，这将是公司第四条8.5代线。项目力争在今年9月底前开工，2017年6月底前投产。
在日本夏普 此前投资建设全球首条10代线后，但之后因产能利用率不高，项目出现巨额亏损，全球液晶面板企业此前对于10代线多处于观望态势。
京东方A股周三开盘报4.83元，与上日持平。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。