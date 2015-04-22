《路透晚报》--4月22日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国降准对稳增长未必立竿见影，存款保险实施后更多宽松可期

中国季度经济增速跌至六年低点后，央行重启全球金融危机时的非常手段--单次普降法定准备金率达一个百分点，并辅以0.5-2个百分点的定向降准。此举对增加信贷供给、降低融资成本未必立竿见影，而即将实施的存款保险制度意味着更多降准可期。

--中国人事：财政部副部长王保安将接任国家统计局长一职--消息

两位来自官方的消息人士周三透露，现年52岁的中国财政部副部长王保安将接任国家统计局局长一职。稍早中国国家行政学院官方网站显示，国家统计局局长马建堂已出任国家行政学院党委委员、常务副院长。

--中国粮食：国家粮食局发紧急通知重点检查收储企业，严查“转圈粮”问题

中国国家粮食局周二发布紧急通知，称在2015年全国粮食库存检查中，将对收储企业执行国家粮食购销政策情况进行重点检查，要求高度聚焦、严厉查处国家政策性粮食收储和销售出库过程中可能存在的“买陈顶新”“先收后转”“低收高转”等各种“转圈粮”问题。

--台湾数据：3月季调失业率3.75%，结束连11个月下滑走势--主计总处

台湾主计总处周三公布，3月经季节调整后失业率为3.75%，自上月的八年低位3.74%回升。这也是先前连续11个月下滑走势后的首次回升。

--《综述》台湾出新规一石二鸟拉股市打炒汇，对公司债初级市场影响大

台湾金管会周三起将外资汇入后购买公司债和金融债，纳入投资货币市场工具达最高三成的上限。市场人士指出，这限缩的政策一石二鸟，不但可以吓阻炒汇外资，更可能达到赶外资资金入股市的目的。

【金融】

--中国金融：当局将允许QFII资金汇出，提高人民币可兑换--消息

知情消息人士向路透表示，中国即将允许合格境外机构投资者制度(QFII)制度下跨境资金按天汇出，以加强人民币的可兑换性。这可能提升人民币的全球地位，并有利中国争取将人民币纳入国际货币基金组织(IMF)的特别提款权一篮子货币。

--中国金融：全面开放银行卡清算市场，清算机构实施准入管理--国务院

中国银行卡清算市场准入规则周三落地。国务院发文称，6月1日起，对银行卡清算机构实施准入管理，并全面放开境内企业法人和境外机构进入国内银行卡清算业务市场。

--中港股业绩：民生银行一季度净利增5.5%，安邦保险再增持约4%股份

中国股份制银行--民生银行周二晚发布A股上市银行首份一季报。今年前三月，该行净利润维持个位数增长，共录得净利133.77亿元人民币，同比增幅5.53%，略高于去年全年的5.36%。

--中国基金：余额宝基金规模一季度增逾两成，股市走牛不减闲钱理财需求

中国最大互联网闲钱理财产品--余额宝所挂钩的天弘增利宝货币市场基金一季度末规模达7,117.24亿元人民币，较去年末增加1,327.88亿元，增幅达两成。

【固定收益】

--《中国债市每日综述》现券陷整理IRS反弹，天威付息违约未冲击信用债

在经历降准后两个交易日的大幅波动后，中国银行间市场周三现券走势渐归平静，收益率在小幅整理后整体略涨，IRS则在持续大跌后有所反弹，幅度在5-8个基点(bp)；而降准后回购利率持续走低态势未改，在资金成本不断下行的拉动下，现券在整固后料仍有走强动力。

--中国公开市场：一级交易商今日可申报正/逆回购及三个月央票需求

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限为七天期一种。

--新债招标：中国五年续发国债收益率接近预期，获4.1亿元追加认购

中国财政部周三公告称，上午续招标发行的五年期固息国债，获4.1亿元人民币的追加认购，最终发行量为304.1亿元；另据业内人士透露，该期债中标收益率3.2427%，接近此前3.25%的市场预测均值。

--中国货币市场：资金充裕七天回购加权利率跌至2.5%，缴税扰动不大

中国银行间市场周三主要回购利率跌势不改，降幅均在10bp(基点)左右，其中七天回购加权利率一度跌破2.5%。交易员表示，场内各期限品种供给极为充裕，而需求基本集中在隔夜品种，降准之后资金价格连续走低，提振机构对未来流动性乐观预期。

--中国个股：浦发银行拟发行二级资本债300亿元，期限五年以上

中国股份制银行--上海浦东发展浦发银行周三公告称，该行董事会会议已同意了公司发行300亿元人民币减记型二级资本工具的议案，期限五年以上。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘小升终止三连跌，结汇略占上风短期料继续持稳

人民币兑美元即期周三早盘小幅上涨，终止此前连续三日跌势，中间价今日则两连跌与即期小幅背离。交易员表示，油盘购汇减少客盘结汇小幅推高汇价，短期人民币在6.1850附近有较强阻力，突破该阻力前仍将维持区间窄幅运行。

【证券/行业】

--中国证券：将允许台资金融机构以RQFII方式投资大陆资本市场--证监会

中国证监会副主席姜洋周三表示，待海峡两岸服务贸易协议实施后，将允许台资金融机构以人民币合格境外机构投资者(RQFII)方式投资大陆资本市场，进一步便利台资证券公司申请大陆QFII资格，允许符合条件的台资金融机构在大陆设立合资公司并提高持股比例等。

--中国证券：深港通前停牌问题需解决，互通方案待审批--深交所总经理

中国深圳证券交易所总经理宋丽萍周三表示，深港通方案已准备好，但在开通前，深交所要解决停牌制度问题，期以吸引国际投资人青睐。

--中国股市：沪综指收升2.4%再创逾七年新高，电力及券商板块领涨

中国股市沪综指周三收涨2.4%，继续刷新逾七年高点。分析师指出，今日电气电力板块领涨，而午后券商等金融股崛起亦提振大盘。目前资金已对场内所有板块轮番炒作完毕，整体市盈率水平有所提升，权重股后续题材乏力可能拖累指数上行力度。

--中国证券：券商权益类收益互换业务规模突破一千亿元--报载

据上海证券报周三报导，随着国内股市越来越热，券商权益类收益互换业务规模也跟着水涨船高。最新数据统计显示，自该项业务2013年开展以来截至今年一季度，全市场权益类收益互换名义本金余额累积达到1,233.87亿元人民币。

--中国证券：中国投资者风险承受能力全球最高，多数有意增持股票--美盛

美盛环球资产管理公司最新发布的2015年环球投资调查显示，以风险承受水平来看，中国投资者是全球最进取的投资者。展望未来，六成中国投资者拟在未来12个月内增持股票投资比重，这个比例亦在全球受访者中最高。

--中国个股：京东方大举扩张液晶面板线，在合肥建国内首条10.5代线

中国最大的液晶面板企业--京东方正大举扩张建设液晶面板生产线。除在福州建设8.5代薄膜电晶体液晶显示（TFT-LCD）生产线外，还将在合肥建设国内首条10.5代TFT-LCD线，合肥项目总投资约400亿元人民币。

--香港证券：中信里昂及旗下易亚投资推出首支追踪中国N股指数ETF

中信证券的香港分支推出首支追踪中国N股指数交易所买卖基金（ETF）--易亚富时Chimerica ETF周三首日挂牌，将捕捉中国资金境外投资热潮。

--港股业绩：中国海外首季经营溢利同比升4.5%，地产市场将受惠流动性改善

中国龙头房地产商--中国海外发展周三公布，今年首季的经营溢利为63.2亿港元，按年增长4.5%。

--《独家新闻》华为CEO指中国网路安全规定恐带来反效果

华为轮值首席执行官(CEO)徐直军周二向路透表示，中国唯有对最好的科技产品开放、而不论其来源地是国内还是国外，才能够确保长期的信息安全。

--香港个股：光大控股今年并购方向锁定高科技及基础设施产业

近年并购新闻不断的中国金融控股企业--光大控股，今年仍将加大投资力度。其首席执行官(CEO)陈爽周三表示，今年并购将透过旗下三大基金进行，方向锁定高科技及基础设施等产业，其中基础设施看好机场相关建设。

--香港社会：上市公司高管与弘毅投资合组永升公司，申请免费电视牌照