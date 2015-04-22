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货币新闻 | 2015年 4月 22日 星期三 09:56 BJT

芝加哥期市：玉米期货连三个交易日下滑，接近一周低点

近月小麦合约 跌0.1%至每蒲式耳4.99-3/4美元；上日收升0.4%，且盘中触及4月13
日以来最高5.06-1/2美元。
    
    玉米价格承压，因美国家禽业禽流感扩散，激发对谷物需求减缓的疑虑。
    
    美国作物种植带本周料天气温和，这应有利田间作业，也打压玉米价格。
    
    美国农业部称，截至周日，18个主要玉米种植州播种进度完成9%，落后于五年均值13%
。
    
        --------------------------------0119GMT-----------------------------

      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           499.75    -0.50  -0.10%    +0.30%     508.89   40
    CBOT玉米           371.50    -1.50  -0.40%    -1.72%     381.31   36
    CBOT大豆           973.00    -2.25  -0.23%    -0.46%     971.26   55
    CBOT稻米           $10.23    $0.00  +0.00%    +0.64%     $10.86   38
    美国原油           $56.32   -$0.29  -0.51%    -0.11%     $50.12   67
    汇率
    欧元/美元          $1.073  -$0.001  -0.07%    -0.09%
    美元/澳元           0.772    0.001  +0.18%    +0.03%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG> 

 (编译 张若琪/李爽  审校 王兴亚/王丽鑫)

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