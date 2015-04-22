芝加哥期市：玉米期货连三个交易日下滑，接近一周低点

近月小麦合约 跌0.1%至每蒲式耳4.99-3/4美元；上日收升0.4%，且盘中触及4月13 日以来最高5.06-1/2美元。 玉米价格承压，因美国家禽业禽流感扩散，激发对谷物需求减缓的疑虑。 美国作物种植带本周料天气温和，这应有利田间作业，也打压玉米价格。 美国农业部称，截至周日，18个主要玉米种植州播种进度完成9%，落后于五年均值13% 。 --------------------------------0119GMT----------------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 499.75 -0.50 -0.10% +0.30% 508.89 40 CBOT玉米 371.50 -1.50 -0.40% -1.72% 381.31 36 CBOT大豆 973.00 -2.25 -0.23% -0.46% 971.26 55 CBOT稻米 $10.23 $0.00 +0.00% +0.64% $10.86 38 美国原油 $56.32 -$0.29 -0.51% -0.11% $50.12 67 汇率 欧元/美元 $1.073 -$0.001 -0.07% -0.09% 美元/澳元 0.772 0.001 +0.18% +0.03% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/李爽 审校 王兴亚/王丽鑫)