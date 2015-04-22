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亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 09:55 BJT

《汇市简讯》美元/日圆持稳，尽管日经指数进一步上扬

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* 日经指数在20,000点关口筑底，日内高见20,134点，上涨1.2%

* 美元/日圆买盘增加，但目前陷于119.59-79区间

* 120.00之前阻力强劲，称因执行期权及获利了结

* 一目均衡基准线119.87也是技术阻力位，100日移动均值在119.31下方

* 要测试更高水平，需要突破基准线及一目均衡云区顶部120.45(完)

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