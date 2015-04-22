《汇市简讯》美元/日圆持稳，尽管日经指数进一步上扬

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
0139GMT
* 日经指数在20,000点关口筑底，日内高见20,134点，上涨1.2%
* 美元/日圆买盘增加，但目前陷于119.59-79区间
* 120.00之前阻力强劲，称因执行期权及获利了结
* 一目均衡基准线119.87也是技术阻力位，100日移动均值在119.31下方
* 要测试更高水平，需要突破基准线及一目均衡云区顶部120.45(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。