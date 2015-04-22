中国证券：深港通前停牌问题需解决，互通方案待审批--深交所总经理

路透台北4月22日 - 中国深圳证券交易所总经理宋丽萍周三表示，深港通方案已准备好，但在开通前，深交所要解决停牌制度问题，期以吸引国际投资人青睐。

宋丽萍在台北一场论坛中称，为了与港交所制度对接，已自4月8日起增加了挂牌公司的早间公告。接下来就是要处理停牌的问题，由于停牌会影响衍生商品交易效率以及增加投资人成本，且有些挂牌公司因组织架构重组停牌长达数月，恐怕会让国际投资人却步。

“深港通要迫切得到解决，停牌太多的话，国际投资人看不懂。”她说。

对于深港通开通时间，宋丽萍表示，开通方案已准备好，但尚未获得监管机关的批准。

“深港通再耐心等一下，相信不会等太久。”她说。