中国证券：深港通前停牌问题需解决，互通方案待审批--深交所总经理

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北4月22日 - 中国深圳证券交易所总经理宋丽萍周三表示，深港通方案已准备好，但在开通前，深交所要解决停牌制度问题，期以吸引国际投资人青睐。
宋丽萍在台北一场论坛中称，为了与港交所制度对接，已自4月8日起增加了挂牌公司的早间公告。接下来就是要处理停牌的问题，由于停牌会影响衍生商品交易效率以及增加投资人成本，且有些挂牌公司因组织架构重组停牌长达数月，恐怕会让国际投资人却步。
“深港通要迫切得到解决，停牌太多的话，国际投资人看不懂。”她说。
对于深港通开通时间，宋丽萍表示，开通方案已准备好，但尚未获得监管机关的批准。
“深港通再耐心等一下，相信不会等太久。”她说。
宋丽萍日前曾表示，深港通上半年能够获批，下半年有望推出，投资标的选择一定是主板、中小板、创业板比较有代表的股票标的。选择深港通的投资标的将遵循稳妥起步的原则，体现深交所服务中小企业和创新发展战略。 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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