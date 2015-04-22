中国证券：中国投资者风险承受能力全球最高，多数有意增持股票--美盛

路透上海4月22日 - 美盛环球资产管理公司 最新发布的2015年环球投资调查显示，以风险承受水平来看，中国投资者是全球最进取的投资者。展望未来，六成中国投资者拟在未来12个月内增持股票投资比重，这个比例亦在全球受访者中最高。

美盛此次调查的受访对象是遍布20个国家/市场的4,208名富裕投资者，每人可投资资产最少为20万美元，调查在去年11-12月间进行。在所有地区中，中国对其投资的2015年表现最为乐观（10分中的7.7分），高于全球平均7.3；约78%的中国投资者愿意调高风险承受水平，以获取更高回报。

受通货膨胀忧虑所影响，大部分投资于收益性资产的中国投资者偏向投资于股票收益投资和保本收益产品，以满足其收益需要。与其他受访投资者和去年比较，中国投资者专注于上述资产类别的程度较高。

对比上一次调查，中国投资者目前对股票收益产品的投资增加26%。在调查的每10名中国投资者中，约有九名认为投资于收益性产品极为重要/重要。

中国投资者较偏重在国内的投资，国内股票（80%）和国内债券（47%）被视为可以在未来一年提供最佳获利机会的两项投资。另外，专注于国内股票的中国投资者亦比上年增加24%。

不过，近八成的中国投资者也表示未来一年将更为关注国际市场，这一比例仅次于台湾，在全球投资者中列第二。他们最感兴趣的市场为美国（63%）和香港（48%）。几乎所有（92%）中国投资者认为香港/中国的基金互认计划将成为促使其投资于香港注册基金的主要动力。