香港社会：上市公司高管与弘毅投资合组永升公司，申请免费电视牌照

《全球汇市》欧元触及六个月高位，预计马克龙胜选和欧洲央行立场较鹰派
路透纽约5月4日 - 欧元兑美元周四触及约六个月高位，因中间派候选人马克龙将赢得法国总统选举有更大的确定性，以及预期欧洲央行会进一步缩减刺激计划。
路透香港4月22日 - 由远东发展 主席邱达昌牵头之永升（亚洲）有限公司称，已于本月中向香港政府呈交免费电视牌申请，计划未来六年投资32亿港元开设 一个全新电视台。
永升共有4名股东，除邱达昌外，还有富力地产 主席李思廉、信德集团 董事总经理何超琼以及联想控股旗下私募股权公司弘毅投资。
邱达昌在一份声明中称，近年新媒体的出现令免费电视节目观众流失，特别是年轻一辈。新电视台将提供适合不同年龄组别观众的资讯及娱乐节目，重建市民收看免费电视的兴趣，藉着节目宣扬家庭及社会价值、鼓励人与人之间的互动交流。
永升计划在未来6年投资32亿港元在硬件和节目制作，当中有包含多元化节目之中文及英文台和提供适时及准确消息之24小时新闻台。在申请本地免费电视节目服务牌照的同时，永升亦向通讯事务管理局申请综合传送者牌照，现阶段正待局方审核申请。
邱达昌担任永升董事会主席，他亦是已故“亚洲电视之父”邱德根之子。
香港政府此前决定不续牌予陷于财困的亚洲电视，为香港广播史上首例，但同时向电讯盈科 旗下香港电视娱乐正式发放新免费电视牌照，这或令目前由电视广播 一台独大的免费电视市场重新洗牌。
香港电视娱乐计划在首10年累计投资27.27亿港元，其中首六年投资13.83亿港元；同时亦会成立一项3亿港元的基金用以发展及购置本地节目。
虽然永升的股东均以个人名义投资，惟消息仍刺激远东发展 周三早盘初段涨近9%，并触及3.48港元逾七年高位；富力地产亦升逾3%。（完）
(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月4日 - 欧元兑美元周四触及约六个月高位，因中间派候选人马克龙将赢得法国总统选举有更大的确定性，以及预期欧洲央行会进一步缩减刺激计划。
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* 美国申领失业金人数下降，劳动力成本上升 * 预计美联储6月升息的可能性上升 * 投资者重燃对特朗普财政计划的预期 路透纽约5月4日 - 美国公债收益率周四上涨，此前公布的劳动力市 场数据强劲，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月升息的预期， 投资者等待周五将要发布的倍受关注的4月非农就业报告。 上周初请失业金人数降幅大于预期，续请失业救济人数创17年低位。 其它数据显示，劳工成本跳升，引发市场预期薪资将继续增长，并会 扶助提振通胀升至美联储2%目标。 “劳动力成本数据高于预期，让人们相信，薪资在增长，”加拿大丰 业银行美债交易负责人Charles Comiskey称。 指标10年期美债 下跌13/32，收益率报2.36%，为4月10日 以来最高，周三尾盘为2.31%。 美国众议院以微弱优势批准推翻奥巴马医保主要部分，并代之以共和 党医保计划后，美债价格保持跌势。这是总统特朗普取得的首个重大立法 胜利。 医保法案获