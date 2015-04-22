版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 10:13 BJT

香港社会：上市公司高管与弘毅投资合组永升公司，申请免费电视牌照

路透香港4月22日 - 由远东发展 主席邱达昌牵头之永升（亚洲）有限公司称，已于本月中向香港政府呈交免费电视牌申请，计划未来六年投资32亿港元开设 一个全新电视台。

永升共有4名股东，除邱达昌外，还有富力地产 主席李思廉、信德集团 董事总经理何超琼以及联想控股旗下私募股权公司弘毅投资。

邱达昌在一份声明中称，近年新媒体的出现令免费电视节目观众流失，特别是年轻一辈。新电视台将提供适合不同年龄组别观众的资讯及娱乐节目，重建市民收看免费电视的兴趣，藉着节目宣扬家庭及社会价值、鼓励人与人之间的互动交流。

永升计划在未来6年投资32亿港元在硬件和节目制作，当中有包含多元化节目之中文及英文台和提供适时及准确消息之24小时新闻台。在申请本地免费电视节目服务牌照的同时，永升亦向通讯事务管理局申请综合传送者牌照，现阶段正待局方审核申请。

邱达昌担任永升董事会主席，他亦是已故“亚洲电视之父”邱德根之子。

香港政府此前决定不续牌予陷于财困的亚洲电视，为香港广播史上首例，但同时向电讯盈科 旗下香港电视娱乐正式发放新免费电视牌照，这或令目前由电视广播 一台独大的免费电视市场重新洗牌。

香港电视娱乐计划在首10年累计投资27.27亿港元，其中首六年投资13.83亿港元；同时亦会成立一项3亿港元的基金用以发展及购置本地节目。

虽然永升的股东均以个人名义投资，惟消息仍刺激远东发展 周三早盘初段涨近9%，并触及3.48港元逾七年高位；富力地产亦升逾3%。（完）

(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐