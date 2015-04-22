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亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 10:23 BJT

日本股市：日经指数刷新15年高位，因外资敲进金融股和大型股

“此刻市场看来十分强劲，大型金融股领涨。看来外资资金持续涌进
市场，”一日系券商交易员表示。
    
    金融证券类股 大涨3.7%，在东京证券交易所(TSE)33类指
数中表现最佳。
    
    野村控股 涨4.1%；大和证券 涨3.9%。
    
    银行类股 、其他金融类股 及保险类股<.IINSU.
T>全都大涨逾2%。
    
    市场人士称，比起近期上涨的制药和食品等类股，金融股看来相对便
宜。
    
    东证股价指数(TOPIX) 上涨1.0%，东证核心30指数 升
1.5%，双双创下七年半高位。
    
    JPX日经400指数 涨1.0%，至14,737.91点。(完)
  　　

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