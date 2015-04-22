日本股市：日经指数刷新15年高位，因外资敲进金融股和大型股

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“此刻市场看来十分强劲，大型金融股领涨。看来外资资金持续涌进 市场，”一日系券商交易员表示。 金融证券类股 大涨3.7%，在东京证券交易所(TSE)33类指 数中表现最佳。 野村控股 涨4.1%；大和证券 涨3.9%。 银行类股 、其他金融类股 及保险类股<.IINSU. T>全都大涨逾2%。 市场人士称，比起近期上涨的制药和食品等类股，金融股看来相对便 宜。 东证股价指数(TOPIX) 上涨1.0%，东证核心30指数 升 1.5%，双双创下七年半高位。 JPX日经400指数 涨1.0%，至14,737.91点。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。