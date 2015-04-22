台湾债市：五年债殖利率早盘微扬，因金管会限缩外资汇入后投资规定

路透台北4月22日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周三盘初微扬。交易员表示，由于金管会周二发文将公司债纳入外资汇入后可投入固定收益及货币市场工具的三成上限规范，将对短期公债产生资金排挤效果，且美债殖利率上日稍有收高，此皆带动104/6盘初殖利率微幅走升。

他们并指出，市场率先反应政策影响的预期心理，104/6早盘交投转趋活络、殖利率靠向区间高位，但殖利率逢高买盘仍在，且较受影响的短期公司债盘初成交价并未出现明显改变，预料该政策对台债的影响仍需要较长时间观察。

〞新政策刚出来殖利率弹升是可以预期，但1-2个基点就差不多，没有想象中那么空。〞一位外商银行交易员说。

台湾金管会周二强化对外资炒汇的限制，将公司债纳入外资汇入后可投入固定收益及货币市场工具的三成上限规范；不过央行则大幅开放银行外汇业务，冀活络银行外汇业务。

美国公债价格周二下跌，延续上日跌势，一些交易商削减因美国经济数据疲弱，以及忧虑希腊可否在现金枯竭前和债权人达成协议而建立的公债看涨押注。指标10年期公债 价格下跌5/32，收益率报1.916%，较周一尾盘上升约2个基点。

本地时间10:23，104/6殖利率升1.19基点，报1.0050%。

指标公债今日预估主要交投区间：

* 五年公债104/6 ：0.995-1.015%

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