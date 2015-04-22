版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 10:48 BJT

国际油市：2015年油价可能再次下跌，但不大可能触及新低--交易商

“汽油价格一股脑儿回升。炼油利润率不像先前担心的那样糟，”他补充说，美国以外的印度、南非，甚至欧洲的需求都有明显成长。

大宗商品贸易公司Gunvor 执行长Torbjorn Tornqvist也在记者会上表示，他认为低油价的时代已经结束了。

“我个人认为低油价已经过去了，”Tornqvist表示。

“以百分比来看，(全球石油)供应过剩不多。油价超跌了。”

油价周二持稳，之前沙特宣布结束在也门的军事行动，使中东紧张局势缓和，且交易商预计上周美国石油库存再度增加。 (完) (编译 杜明霞/戴素萍 审校 许娜/于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐