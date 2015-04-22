国际油市：2015年油价可能再次下跌，但不大可能触及新低--交易商

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“汽油价格一股脑儿回升。炼油利润率不像先前担心的那样糟，”他补充说，美国以外的印度、南非，甚至欧洲的需求都有明显成长。
大宗商品贸易公司Gunvor 执行长Torbjorn Tornqvist也在记者会上表示，他认为低油价的时代已经结束了。
“我个人认为低油价已经过去了，”Tornqvist表示。
“以百分比来看，(全球石油)供应过剩不多。油价超跌了。”
油价周二持稳，之前沙特宣布结束在也门的军事行动，使中东紧张局势缓和，且交易商预计上周美国石油库存再度增加。 (完) (编译 杜明霞/戴素萍 审校 许娜/于春红)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。