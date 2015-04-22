台湾股市：盘中上扬，电脑厂商类股领涨

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北4月22日 - 台湾股市周三盘中涨0.78%，走势基本与周边其 他地区股市的强劲表现相符，电脑厂商类股领涨。 0215GMT，加权股价指数 涨74.79点报9,608.77点，周二收低0 .2%。 电子类指数 上扬1%。电脑及周设类指数 升1.73%，其 中华硕电脑 和仁宝电脑 涨幅居前，分别劲扬3.13%和3 %。 半导体类指数 涨0.75%，电子零组件类指数 升1.28%。 (完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。