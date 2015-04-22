台湾股市：盘中上扬，电脑厂商类股领涨

路透台北4月22日 - 台湾股市周三盘中涨0.78%，走势基本与周边其 他地区股市的强劲表现相符，电脑厂商类股领涨。 0215GMT，加权股价指数 涨74.79点报9,608.77点，周二收低0 .2%。 电子类指数 上扬1%。电脑及周设类指数 升1.73%，其 中华硕电脑 和仁宝电脑 涨幅居前，分别劲扬3.13%和3 %。 半导体类指数 涨0.75%，电子零组件类指数 升1.28%。 (完)