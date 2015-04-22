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亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 10:36 BJT

台湾股市：盘中上扬，电脑厂商类股领涨

路透台北4月22日 - 台湾股市周三盘中涨0.78%，走势基本与周边其
他地区股市的强劲表现相符，电脑厂商类股领涨。
    
    0215GMT，加权股价指数 涨74.79点报9,608.77点，周二收低0
.2%。
    
    电子类指数 上扬1%。电脑及周设类指数 升1.73%，其
中华硕电脑 和仁宝电脑 涨幅居前，分别劲扬3.13%和3
%。
    
    半导体类指数 涨0.75%，电子零组件类指数 升1.28%。
(完)

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