台湾汇市：台币兑美元盘初盘整，关注限缩外资买公司债三成规定的影响

路透台北4月21日 - 台币兑美元 周三盘初盘整。交易人士表示，盘初在31.100以上见外资小幅汇出，但出口商也有抛汇，未来须关注金管会限缩外资汇入后可投资的货币市场商品三成限额的影响。

汇银人士说，盘初市场动向相对安静，不过近期外资汇入后令台币直探31整数关卡，可能触及政策方面的敏感神经，因为外资在台股的买超并未同步加码。

〞最近汇出的是欧系外资，进来的是美系，〞一位小型商银交易员说。

台湾金管会周二强化对外资炒汇的限制，将公司债纳入外资汇入后可投入固定收益及货币市场工具的三成上限规范。 公司债纳入外资汇入后可投资固定收益市场三成限额内，显示政策对阻止外资炒汇规定更趋严格。这可能令外资投资公司债市场限缩。

另外一位外商银资深交易员则认为，这短期内可能造成无本金交割远汇市场中的美元买盘缺乏，使美元/台币走弱。

本地时间1033，大盘加权股价指数 升0.88%，报9,615.53点。至于韩元兑美元 盘初至1,082.7，上日收在1,083.4。

市场人士预估，今日台币实质交易暂估在31.05-31.150间交投。早盘主要交易区间落在31.088-31.115；上交易日区间则在31.027-31.127。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度差距不大。一个月远汇报价 暂在31.030/31.060左右，上日纽约盘收在31.068。

交易员预测今日集中交易区间：

•31.05-31.15

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