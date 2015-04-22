路透专访：盼油价跌势终结，Pioneer率先考虑增加钻机数--执行长

这可能标志着油价经历数月大跌后，行业思维开始发生转变，维多公司等大型贸易商和PIRA Energy等咨询公司认为油价跌势已画上句号。Sheffield也认为油价数周前已在每桶42美元见底，但希望观察创纪录高位的库存是否下降。

油价 自去年夏季以来跌幅超过60%，但本月以来最多反弹了15美元。

“我们要看库欣的库存满了之后会怎么样，”他说，那里的石油存储设施目前还有800万桶的富余空间。

如果其他钻探商纷纷效仿Pioneer，那么预计最早于下月开始的美国石油减产的现象就可能只会是昙花一现。不过，由于Pioneer进行全面的油价对冲操作，因而可能比其他未进行广泛对冲的同行更有信心开采更多石油。

Sheffield说，如果市况合适，Pioneer将每月增加大约两台钻机。他表示，随着Permian盆地的新增输出运力上线，Pioneer将会增加石油钻机。他并预计Permian Express管道将于7月1日前投入使用。(完)