港股业绩：中国海外首季经营溢利同比升4.5%，地产市场将受惠流动性改善

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透香港4月22日 - 中国龙头房地产商--中国海外发展 周三公布，今年首季的经营溢利为63.2亿港元，按年增长4.5%。
截至3月底止首季度，中国海外的经营业务营业额约213.4亿港元，同比上升4.9%。
＂中央政府对房地产的口径变为支持，预计年内的货币政策将持续宽松，流动性将会逐步改善并且会有多次减息和下调存款准备金率，内地房地产市场将有所受益。＂中国海外主席郝建民在声明中称。
此外，他并表示，随着母公司中国建筑股份 注入资产及认购中国海外的股票完成后，公司的财务状况将可大幅改善，有利未来发展。
中国海外早盘收高3.81%，报29.95港元。(完)
浏览上市公司的声明,请点选(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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