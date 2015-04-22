港股业绩：中国海外首季经营溢利同比升4.5%，地产市场将受惠流动性改善

路透香港4月22日 - 中国龙头房地产商--中国海外发展 周三公布，今年首季的经营溢利为63.2亿港元，按年增长4.5%。

＂中央政府对房地产的口径变为支持，预计年内的货币政策将持续宽松，流动性将会逐步改善并且会有多次减息和下调存款准备金率，内地房地产市场将有所受益。＂中国海外主席郝建民在声明中称。

此外，他并表示，随着母公司中国建筑股份 注入资产及认购中国海外的股票完成后，公司的财务状况将可大幅改善，有利未来发展。