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亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 11:11 BJT

韩国汇市：韩元兑美元接近持平，当局疑似进场平抑汇价

0238GMT     上日收市价
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    韩元/美元              1,082.9        1,083.4
    日圆/韩元       9.0428/485         9.0417
    韩国公债期货 *          109.51         109.51
    韩国综合股价指数     2,157.95       2,144.79
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
    
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 (编译 蔡美珍；审校 艾茂林/白云)

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