澳新汇市：澳元兑美元上涨，因CPI数据令5月降息揣测降温

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
银行同业拆息期货<0#YIB:>暗示，澳洲央行5月5日降息的概率为44%，低于数据公布前的52%，而7月底前降息25个基点的概率为100%。
“最新通胀数据可能会使澳洲央行5月降息预期稍微降低了一点...但(降息)可能性并没有消失...”澳洲国民银行高级经济学家David De Garis称。
若能明确突破0.7765美元，此为0.7844-0.7683美元跌势的50%回撤位，澳元兑美元将上看近几周一直未能突破的0.7840-50美元。澳元本月稍早触及六年低位0.7534美元。
澳元兑欧元、日圆和英镑上涨0.7%左右，同时兑新西兰元也已收复跌幅。
澳元兑新西兰元 上涨0.6%，至1.0116，平价预期再度推后。
澳元涨势也帮助推动新西兰元兑美元 涨至0.7675。支撑位在0.7630左右，0.7740仍是强势阻力线。
新西兰元兑日圆 在三个月高位91.83附近徘徊，欧元兑新西兰元 则位于略高于纪录低位1.3975新西兰元的水平。(完)
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全部现汇报价 (编译 戴素萍/刘秀红；审校 杜明霞/白云)
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