澳新汇市：澳元兑美元上涨，因CPI数据令5月降息揣测降温

银行同业拆息期货<0#YIB:>暗示，澳洲央行5月5日降息的概率为44%，低于数据公布前的52%，而7月底前降息25个基点的概率为100%。

“最新通胀数据可能会使澳洲央行5月降息预期稍微降低了一点...但(降息)可能性并没有消失...”澳洲国民银行高级经济学家David De Garis称。

若能明确突破0.7765美元，此为0.7844-0.7683美元跌势的50%回撤位，澳元兑美元将上看近几周一直未能突破的0.7840-50美元。澳元本月稍早触及六年低位0.7534美元。

澳元兑欧元、日圆和英镑上涨0.7%左右，同时兑新西兰元也已收复跌幅。

澳元兑新西兰元 上涨0.6%，至1.0116，平价预期再度推后。

澳元涨势也帮助推动新西兰元兑美元 涨至0.7675。支撑位在0.7630左右，0.7740仍是强势阻力线。

新西兰元兑日圆 在三个月高位91.83附近徘徊，欧元兑新西兰元 则位于略高于纪录低位1.3975新西兰元的水平。(完)

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