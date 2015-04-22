韩国股市：盘中反弹至四年高位附近，券商类股领涨

路透首尔4月22日 - 韩股周三中午时分反弹至四年高位附近，券商类 股领涨，因寄望全球资金将继续流入新兴市场。 0238GMT，韩国综合股价指数 上扬0.6%至2,157.95点，为2011 年8月1日以来盘中高位。 “在美联储开始加息前，只要欧洲央行和日本央行仍提供充裕的流动 性，韩国股市就将保持涨势，”大宇证券分析师Han Yo-seop表示。 外资仍对韩股非常感兴趣，截至中午，买超2,400亿韩元韩股(2.2163 亿美元)，有望连续第12日买超。 券商类指数 涨6%，三星证券 跳涨7%，未来资产证 券 劲扬6%。 全球第六大钢铁厂商浦项钢铁股价跌3%至逾两周低点。该公司周二收 盘后称，并不预计当季钢铁市场形势会大幅改善。(完)