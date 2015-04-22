中国汇市：人民币早盘小升终止三连跌，结汇略占上风短期料继续持稳

路透上海4月22日 - 人民币兑美元即期 周三早盘小幅上涨，终止此前连续三日跌势，中间价今日则两连跌与即期小幅背离。交易员表示，油盘购汇减少客盘结汇小幅推高汇价，短期人民币在6.1850附近有较强阻力，突破该阻力前仍将维持区间窄幅运行。

他们并认为，车企、油企远期购汇升温，银行对冲操作则小幅提振人民币汇价，但市场整体仍没有明确的方向指引，技术走势成主要操作依据。

“短期境内人民币最近比较稳，CNH靠境内汇率走势托着，不然CNH跌起来会蛮凶的。”一城商行交易员表示，“觉得境内（美元）跌破6.1850也只是时间问题，人民币还是有一定的升值空间。”

北京时间11:20，人民币兑美元即期报6.1976元，上日收报6.2016元。今日人民币兑美元中间价 为6.129元，上日中间价为6.128元。

招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮指出，之前李克强总理表示不希望人民币贬值，就已经给现在的人民币汇率指出前景，相当于画了红线，因此市场对人民币持稳并可能走强的疑虑其实都没有必要了，人民币应该会比较坚挺。

而中国央行周二公布数据显示，今年3月全部金融机构外汇占款减少1,564亿元人民币，在上月转正后继续回到负增长。这是自2007年12月以来外汇占款月度变动的最低值。招商证券首席宏观分析师谢亚轩指出，一季度央行外汇占款与同期金融机构外汇占款同向波动，显示央行为了维护汇率稳定，在一季度出手干预了外汇市场。

全球汇市方面，因投资者似乎缺少足够的激励来突破当前区间，日圆周三亚市早盘小跌，其他主要货币在旧有区间内波动。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2765/6.2815，上日尾盘为6.283。

北京时间11:22，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1945/6.1956元，上一交易日尾盘报6.1961元。