《分析》“闪崩事件”诉讼案考验检方打击操纵市场行为能耐

在另一起罕见的操纵案例中，辩护律师对证劵法的一条规定进行了抨击。进行过高频交易的大宗商品交易商Michael Coscia的律师从10月就开始提起上诉，称对“电子欺骗”的指控过于含糊。

不过在上周，一位联邦法官驳回他们的请求，搁置了起诉书。审判日期还没有确定。Coscia的律师周二没有回复要求置评的电话。

证券律师称，萨劳案例作为一个典型，或具有更广泛意义。他们称，很多高频交易商在执行前都取消了其中的很多下单。

哥伦比亚法学院教授John Coffee说道：“诉状指利用频繁取消订单，是有意欺骗市场和拉低价格。对于那些曾取消过大笔下单的高频交易商而言，这可能在他们中间引发一些焦虑。”

至于取消了多少笔交易会引起当局关注时，Coffee说道：“这恐怕将是难以界定的。”(完)