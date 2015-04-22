《分析》“闪崩事件”诉讼案考验检方打击操纵市场行为能耐

标题新闻：美贸易政策不确定拖累成长，但加墨两国可与其它国家签订贸易协定来促繁荣-加央行总裁
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
在另一起罕见的操纵案例中，辩护律师对证劵法的一条规定进行了抨击。进行过高频交易的大宗商品交易商Michael Coscia的律师从10月就开始提起上诉，称对“电子欺骗”的指控过于含糊。
不过在上周，一位联邦法官驳回他们的请求，搁置了起诉书。审判日期还没有确定。Coscia的律师周二没有回复要求置评的电话。
证券律师称，萨劳案例作为一个典型，或具有更广泛意义。他们称，很多高频交易商在执行前都取消了其中的很多下单。
哥伦比亚法学院教授John Coffee说道：“诉状指利用频繁取消订单，是有意欺骗市场和拉低价格。对于那些曾取消过大笔下单的高频交易商而言，这可能在他们中间引发一些焦虑。”
至于取消了多少笔交易会引起当局关注时，Coffee说道：“这恐怕将是难以界定的。”(完)
(编译 蔡美珍/张涛/汪红英/孙茉莉; 审校 高琦/许娜/蔡美珍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约5月4日 - 油价周四骤降至五个月低位，布兰特原油成交量创下纪录，因石油输出国组织(OPEC)和其他产油国看似排除了加大减产力度，以缓和全球供应持续过剩局面的可能性。
路透多伦多5月4日 - 加拿大主要股指周四下跌近1%，受累于权重的能源和矿业股因商品价格下跌而重挫，投资者消化一系列企业业绩。