更新版 1-中国人事：财政部副部长王保安将接任国家统计局长一职--消息

(新增财政部副部长王保安将接任国家统计局长的内容)

路透北京4月22日 - 两位来自官方的消息人士周三透露，现年52岁的中国财政部副部长王保安将接任国家统计局局长一职。稍早中国国家行政学院官方网站显示，国家统计局局长马建堂已出任国家行政学院党委委员、常务副院长。

路透尚未获得国家统计局的评论。

截至目前，国家统计局网站局领导一栏仍显示马建堂为党委书记、局长。统计局网站资料显示，马建堂于2008年9月起担任统计局局长至今。