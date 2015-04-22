中国货币市场：资金充裕七天回购加权利率跌至2.5%，缴税扰动不大

路透上海4月22日 - 中国银行间市场周三主要回购利率跌势不改，降幅均在10bp(基点)左右，其中七天回购加权利率一度跌破2.5%。交易员表示，场内各期限品种供给极为充裕，而需求基本集中在隔夜品种，降准之后资金价格连续走低，提振机构对未来流动性乐观预期。

交易员认为，陆续开始的季度例行缴税对资金扰动微乎其微，而长期限资金供给虽多，但乐观预期支撑下，需求相对有限。

“短期资金很泛滥，价格也便宜，早上需求基本就隔夜居多，7天、14天都偏少。”上海一银行交易员称，可能因为机构预计长期资金价格也还会下，所以都不急着拿。

她并称，目前尚看不清楚回购利率的下行底线，但是缴税对资金的扰动基本没任何感觉。

央行周二公布数据显示，今年3月全部金融机构外汇占款减少1,564亿元人民币，在上月转正后继续回到负增长。这是自2007年12月以来外汇占款月度变动的最低值。

对此，华南另一银行交易员称，此次降准部分是因为央行要对冲外汇占款减少的压力，不过后续仍值得继续关注外占变动趋势；同时近期也有传央行正在研究考虑新的基础货币投放方式，也不是没有可能。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:10 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8952 1.9782 -8.30

七天 2.5094 2.5931 -8.37

14天 3.1127 3.2147 -10.20

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.4850 1.0350 +45.00

七天 1.9900 1.9900 +0.00

14天 2.1500 1.9500 +20.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9900 2.0700 -8.00

七天 2.6100 2.6400 -3.00

14天 3.2000 3.2000 +0.00

Shibor

其中:隔夜 1.9490 2.0020 -5.30

七天 2.5670 2.6200 -5.30

三个月 4.4161 4.4845 -6.84