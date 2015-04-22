《全球汇市》欧元承压，澳元受通胀数据提振走高

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
其他主要货币对仍维持区间震荡，由于没有新刺激因素，投资者显然不愿意有所突破。
美元指数 持稳于98.030。
美元兑日圆 持平于119.66日圆，距离隔夜所及一周高点119.83日圆不远。
“由于没有重大消息刺激走势，隔夜市场保持淡静，”澳洲西太平洋银行高级策略师Imre Speizer称。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0727 1.0733 -0.06 -11.33 1.2097
美元/日圆 119.63 119.66 -0.03 -0.04 119.68
欧元/日圆 128.33 128.43 -0.08 -11.36 144.78
美元/瑞郎 0.9547 0.9545 +0.02 -3.96 0.9941
英镑/美元 1.4931 1.4921 +0.07 -4.12 1.5573
美元/加元 1.2263 1.2279 -0.13 +5.55 1.1618
澳元/美元 0.7758 0.7707 +0.66 -5.02 0.8168
新西兰元/美元 0.7665 0.7667 -0.03 -1.69 0.7797
澳元/日圆 92.810 92.220 +0.64 -5.05 97.750
新西兰元/日圆 91.700 91.740 -0.04 -1.73 93.310
英镑/日圆 178.62 178.54 +0.04 -4.16 186.38
澳元/新西兰元 1.0112 1.0043 +0.69 -3.41 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 张涛/杜明霞/许娜/刘秀红；审校 于春红/张明钧/艾茂林)
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