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亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 12:29 BJT

《全球汇市》欧元承压，澳元受通胀数据提振走高

其他主要货币对仍维持区间震荡，由于没有新刺激因素，投资者显然不愿意有所突破。

美元指数 持稳于98.030。

美元兑日圆 持平于119.66日圆，距离隔夜所及一周高点119.83日圆不远。

“由于没有重大消息刺激走势，隔夜市场保持淡静，”澳洲西太平洋银行高级策略师Imre Speizer称。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0727 1.0733 -0.06 -11.33 1.2097

美元/日圆 119.63 119.66 -0.03 -0.04 119.68

欧元/日圆 128.33 128.43 -0.08 -11.36 144.78

美元/瑞郎 0.9547 0.9545 +0.02 -3.96 0.9941

英镑/美元 1.4931 1.4921 +0.07 -4.12 1.5573

美元/加元 1.2263 1.2279 -0.13 +5.55 1.1618

澳元/美元 0.7758 0.7707 +0.66 -5.02 0.8168

新西兰元/美元 0.7665 0.7667 -0.03 -1.69 0.7797

澳元/日圆 92.810 92.220 +0.64 -5.05 97.750

新西兰元/日圆 91.700 91.740 -0.04 -1.73 93.310

英镑/日圆 178.62 178.54 +0.04 -4.16 186.38

澳元/新西兰元 1.0112 1.0043 +0.69 -3.41 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 张涛/杜明霞/许娜/刘秀红；审校 于春红/张明钧/艾茂林)

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