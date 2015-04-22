《焦点》亚洲大型橡胶商计划联手涨价，不再紧盯SICOM指标胶价

泰国橡胶协会(Thai Rubber Association)在给路透的声明稿中说，泰国其它橡胶种植企业Southland Rubber、Thai Hua Rubber、以及诗董的关联企业Rubberland Products和Num Hua已通知该协会,它们正在采取同样的措施。

印尼橡胶协会(Indonesian Rubber Association，GAPKINDO)主席Daud Husni Bastari表示，该协会也支持这些举措，并要求企业成员采取同样行动。

普利司通 和固特异轮胎(Goodyear Tire) 等大买家的采购具有灵活性，可以在任何他们认为合适的地方建立原材料供应关系。

“如果这是出于明确的商业原因，我们会把它当作一个商业原因来看待，”一家为全球轮胎厂商采购橡胶的公司高管说。

“这与以往我们进行的长期谈判是一回事，总有一些供货商的价格比另一些要高，我们选谁合作是我们自己的事。”(完)