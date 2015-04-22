《焦点》亚洲大型橡胶商计划联手涨价，不再紧盯SICOM指标胶价

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
泰国橡胶协会(Thai Rubber Association)在给路透的声明稿中说，泰国其它橡胶种植企业Southland Rubber、Thai Hua Rubber、以及诗董的关联企业Rubberland Products和Num Hua已通知该协会,它们正在采取同样的措施。
印尼橡胶协会(Indonesian Rubber Association，GAPKINDO)主席Daud Husni Bastari表示，该协会也支持这些举措，并要求企业成员采取同样行动。
普利司通 和固特异轮胎(Goodyear Tire) 等大买家的采购具有灵活性，可以在任何他们认为合适的地方建立原材料供应关系。
“如果这是出于明确的商业原因，我们会把它当作一个商业原因来看待，”一家为全球轮胎厂商采购橡胶的公司高管说。
“这与以往我们进行的长期谈判是一回事，总有一些供货商的价格比另一些要高，我们选谁合作是我们自己的事。”(完)
(编译 白云/于春红/蔡美珍/郑茵 审校 高琦/戴素萍/王兴亚/许娜)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。