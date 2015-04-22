台湾股市：随亚股收高中止连三跌，政策新规迫外资入股市

路透台北4月22日 - 台湾股市周三收高，中止连续三日下跌走势。分析师表示，因亚洲主要股市上扬，且台湾金融主管机关限缩外资汇入运用范围引发有利台股的想像空间。

兆丰投顾一不愿具名分析师称，希腊债务问题连欧洲股市都没有太大反应，再加上截至目前为止，美国企业财报对股市的冲击有限，让外部变数淡化，国际股市普遍维持在高档。至于内部环境，金管会限缩外资购买公司债和金融债成数，也引发市场对赶热钱进股市的想像。

〞市场还是看外资脸色，政策有想像空间。〞该分析师说。

不过他也提醒，外资占台股市值比重偏高，且站在区域的高位看，外资最清楚哪里才是有利基的市场。后续要观察相关动向，不需对热钱寄予过高期望。

分析师表示，台股已数次守稳9,538点附近的季线，今日并重回9,595点附近的月线之上，短线应该还是会在高档整理，但最慢下周必须表态上攻，否则还是以区间盘整视之。

台湾金管会周二强化对外资炒汇的限制，将公司债纳入外资汇入后可投入固定收益及货币市场工具的三成上限规范。

台湾加权股价指数 收报9,613.00点，涨幅0.83%；今日成交初值 为1,023.93亿台币，上交易日修正后为944.63亿。