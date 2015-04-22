《综述》台湾出新规一石二鸟拉股市打炒汇，对公司债初级市场影响大

* 金管会新政一石二鸟，拉抬股市、打压炒汇

* 汇市方面先看台币缓贬向31.3

* 公司债初级市场标售首当其冲

记者 高洁如

路透台北4月22日 - 台湾金管会周三起将外资汇入后购买公司债和金融债，纳入投资货币市场工具达最高三成的上限。市场人士指出，这限缩的政策一石二鸟，不但可以吓阻炒汇外资，更可能达到赶外资资金入股市的目的。

交易人士认为，欧洲版宽松政策已在3月正式实施，但外资资金年初开始已明显流入台湾。然而，近期却屡屡出现外资汇入、却不买超台股；或卖超台股却未见汇出的奇特情况，引发主管机关的注意。

〞二个老大各有各的目的，曾主委可能要钱进股市，但央行想要炒汇的人出去，〞一位外商资深交易员表示。

中国大陆、香港股市近期屡创高位，成交突破天量，反观台股没有动静，甚至有下探底部支撑的疑虑。对此台湾金管会主委曾铭宗日前公开表示，台股中长线可望升破历史新高。

金管会统计至4月14日为止，外资累计净汇入金额约1,996.54亿美元，主委曾铭宗表示，外资没有大幅汇出或移出的情况。

本地时间1200，台股涨升0.73%报9602.44点，表现优于亚太明晟除日本股市 的上涨0.34%。

金管会上日发文予保管银行，根据华侨及外国投资人的相关管理条例，外资汇入后资金后除了投资主要台湾股市之外，其余投资包括公债、公司债(及金融债)、货币基金等短期货币市场的工具，不能超过汇入金额的三成。原规定中，公司债和金融债不在三成限额之内。

**央行打炒汇，汇价先看缓贬至31.3**

一位中央银行不愿具名的官员说，日本的固定收益商品利率很低，欧洲更多是负的利率，近期注意到欧洲来的债券型基金不断流入，但只投资固定收益商品的情况，因此祭出新规。只不过目前观察的影响暂时不大。

台币兑美元 中午暂收升1.15角，报31.058。本周台币汇价曾升至近五个月的高位。

一位小型商银交易人士认为，新规定的出炉对炒汇的外资有遏阻的作用，台币升至31整数关卡，但央行一方面买汇力道加大，另一方面祭出新的管控，可见31的铁板不可能升破。

〞如果有人就是要来炒我们的汇率的话，真的就是要严格一点。〞央行官员说。

另外一位外资银行资深交易员则表示，目前的规定是，现已持有公司债和金融债的资金，可以持有到到期再行决定投入股市或汇出。因此短期内外资马上要做出决定的急迫性。

不过，他也表示，目前初步评估，海外的无本金交割远期外汇(NDF)市场中，由于先前汇入的外资均会先买入美元/台币以为避险，预料未来此方面的买盘将会较弱。

本地时间1208，NDF市场一个月期美元/台币的换汇点折价在-0.030/-0.020。

**对公司债初级市场影响大**

一位外商银资深交易员则表示，此规定可说不溯既往，对新汇入的外资资金才有立即性的影响。

" 对公司债如台电、中油初级的标售影响最大。因为券商就不会去标，然后卖给外资。〞前述交易员表示。

他们评估，目前台电存续期一年以下的公司债可能高达三成以上的比重，都是外资躲避规定的买盘。此部分虽可等到到期再决定是否投入股市，但也不排除后续可能汇出。

交易员表示，类公债的--台电公司债先前在次级市场交易的利率一度比公债还低，存续期在一年内的公司债曾低至0.4-0.5%；二年期也只有0.8-0.9%。这也是外资热钱躲藏在此的证据。

至于公债的部分，五年公债104/6期 殖利率周二则走高，交易员表示，此新规对短期公债殖利率弹升有其作用，目前先看走升1-2个基点，尚没有原先想象的这么偏空。

本地时间1210该公债殖利率升1.39基点，报1.0070%。(完)