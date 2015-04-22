英国央行：委员一致赞成维持利率不变，对欧元区看法更乐观--会议记录

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
英国央行亦指出，强势英镑对通胀的影响有可能比预期来得更快，这暗示当物价下行的暂时性压力消退时，通胀率可能反弹得更加强劲。
央行总裁卡尼及其他官员已表示，他们预期央行的下个行动将是升息。
目前金融市场反映首度升息将在明年。
MPC的两名成员威尔与麦卡弗蒂在2014年年底时投票支持升息，但1月时转为与多数成员一致支持不升息。
周三公布的会议记录亦显示，MPC九名成员一致投票支持维持央行的刺激规模于3,750亿英镑不变。(完) (编译 艾茂林/孙茉莉/汪红英/蔡美珍；审校 于春红/高琦)
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