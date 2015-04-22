英国央行：委员一致赞成维持利率不变，对欧元区看法更乐观--会议记录

英国央行亦指出，强势英镑对通胀的影响有可能比预期来得更快，这暗示当物价下行的暂时性压力消退时，通胀率可能反弹得更加强劲。

央行总裁卡尼及其他官员已表示，他们预期央行的下个行动将是升息。

目前金融市场反映首度升息将在明年。

MPC的两名成员威尔与麦卡弗蒂在2014年年底时投票支持升息，但1月时转为与多数成员一致支持不升息。