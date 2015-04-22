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货币新闻 | 2015年 4月 22日 星期三 16:08 BJT

表格：LME金属库存最新变化--4月22日

路透4月22日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)
：

    品种        最新库存              变动
    铜           337,275            -1,025
    锡             9,375               -50
    铅           192,375            -4,175
    锌           486,850            -3,050
    铝         3,865,775            -6,875
    镍           434,376              +414
    铝合金        24,500              -120
    NASAA         59,640              -600
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种   库存数据            库存分布              品种     库存数据          库存分布
 铜     MCU-STOCKS        <0#MCUSTX-LOC-GRD>    铅       MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS        <0#MALSTX-LOC-GRD>    锡       MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS        <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金   MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS        <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA    MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
 

 (编译 李婷仪 审校 孙茉莉)

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