《分析》健康饮食点燃行业并购热潮，食品和医药业界限渐模糊

去年末，雀巢对该部门进行了重整，以更好专注于消费者护理、医疗营养和新型食疗营养。

雀巢首席执行官薄凯(Paul Bulcke)上周表示，该部门目前处于“非常好的状态，能引领营养治疗的研发，从而改变普通人、病人和医疗保健专业人士管理健康的方式”。

“对于雀巢而言，这是充满希望和乐趣的新机会，”薄凯在公司年度股东大会上表示。

在医药领域，知名大型企业，比如葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 、雅培制药(Abbott Laboratories) 、辉瑞(Pfizer) 和强生(Johnson & Johnson) 等，全都已经拥有营养品牌和膳食补充产品，从而能够跟随保健营养品市场的发展而拓展更广泛的业务范围。

联合博姿(Alliance Boots)在去年11月宣布收购蛋白粉与营养棒生产商PhD Nutrition的行动，帮助人们对未来的市场发展获得了一丝感知认识。联合博姿在2014年12月与沃尔格林(Walgreens)合并，形成沃尔格林联合博姿集团。(完)