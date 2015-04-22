《分析》健康饮食点燃行业并购热潮，食品和医药业界限渐模糊

标题新闻：美贸易政策不确定拖累成长，但加墨两国可与其它国家签订贸易协定来促繁荣-加央行总裁
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去年末，雀巢对该部门进行了重整，以更好专注于消费者护理、医疗营养和新型食疗营养。
雀巢首席执行官薄凯(Paul Bulcke)上周表示，该部门目前处于“非常好的状态，能引领营养治疗的研发，从而改变普通人、病人和医疗保健专业人士管理健康的方式”。
“对于雀巢而言，这是充满希望和乐趣的新机会，”薄凯在公司年度股东大会上表示。
在医药领域，知名大型企业，比如葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 、雅培制药(Abbott Laboratories) 、辉瑞(Pfizer) 和强生(Johnson & Johnson) 等，全都已经拥有营养品牌和膳食补充产品，从而能够跟随保健营养品市场的发展而拓展更广泛的业务范围。
联合博姿(Alliance Boots)在去年11月宣布收购蛋白粉与营养棒生产商PhD Nutrition的行动，帮助人们对未来的市场发展获得了一丝感知认识。联合博姿在2014年12月与沃尔格林(Walgreens)合并，形成沃尔格林联合博姿集团。(完)
(编译 李爽/王洋/刘秀红/高琦 审校 王丽鑫/王兴亚/白云/杜明霞)
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路透纽约5月4日 - 油价周四骤降至五个月低位，布兰特原油成交量创下纪录，因石油输出国组织(OPEC)和其他产油国看似排除了加大减产力度，以缓和全球供应持续过剩局面的可能性。
路透多伦多5月4日 - 加拿大主要股指周四下跌近1%，受累于权重的能源和矿业股因商品价格下跌而重挫，投资者消化一系列企业业绩。