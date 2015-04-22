中国金融：全面开放银行卡清算市场，清算机构实施准入管理--国务院

路透北京4月22日 - 中国银行卡清算市场准入规则周三落地。国务院发文称，6月1日起，对银行卡清算机构实施准入管理，并全面放开境内企业法人和境外机构进入国内银行卡清算业务市场。

国务院发布的关于实施银行卡清算机构准入管理的决定称，符合条件的企业法人可依程序申请成为专门从事银行卡清算业务的机构；境外机构也可通过申请设立银行卡清算机构参与中国人民币的银行卡清算市场。

“（放开银行卡清算市场）有助于国内市场形成多个银行卡品牌同台竞争的市场化格局，为产业各方提供差异化、多样化的银行卡清算服务。”中国央行有关负责人表示。

为加快推动国内银行卡市场和支付市场创新发展，推进消费扩大升级，在2014年10月的国务院常务会议上，中国总理李克强曾明确提出决定放开银行卡清算市场，符合条件的内外资企业，均可申请在中国境内设立银行卡清算机构。

银行卡清算业务，是指通过制定银行卡清算标准和规则，运营银行卡清算业务系统，授权发行和受理本银行卡清算机构品牌的银行卡，并为发卡机构和收单机构提供其品牌银行卡的机构间交易处理服务，协助完成资金结算的活动。

放开银行卡清算业务的同时，国务院明确对银行卡清算机构实施准入管理，规定境内从事银行卡清算业务，应当向中国央行提出申请；未依法取得银行卡清算业务许可证，不得从事银行卡清算业务。

在外资机构准入方面，文件规定，其为境内主体提供银行卡清算服务，需依法在中国境内设立外商投资企业，并根据规定的条件和程序取得银行卡清算业务许可证。

对于行业准入，中国央行解释，这主要由于银行卡清算业务包含交易各方大量金融信息，涉及重大公共利益；业务涉及机构间债权债务计算和资金结算安排，关系到银行间清算秩序等因素。

文件还要求，银行卡清算机构不得限制发卡机构和收单机构与其他银行卡清算机构开展合作，禁止银行卡清算服务的排他性。

此外，对于现有银行卡清算业务机构，中国央行称，中国银联以及拟提供人民币的银行卡清算服务的境外机构，应当按规定条件和程序申请银行卡清算业务许可证。

央行介绍，截至2014年底，全国累计发卡量达到49.36亿张，2014年全国共发生银行卡业务595.73亿笔，金额449.90万亿元人民币，银行卡消费金额占社会消费品零售总额的比重持续增长，从2002年的4.7%提高至2014年的47.7%。（完）

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