欧洲央行：只要希腊银行业者有偿付能力，就会提供资金--执委科尔

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
在被问及欧洲央行是否会向希腊退还他们在希腊债券上获得的收益时，科尔说，这取决于希腊是否成功地完成援助审核。欧洲央行曾在希腊危机最严重时期买入该国的债券。
他对该报称，希腊和债权人之间僵局的不确定性在拖累经济活动，并有冲击希腊金融体系状况的风险。
“近几天，希腊与欧洲央行、欧盟执委会和IMF这三大机构的协商质量取得切实的进步，可以在这个基础上再接再励，”科尔说。
“不过，在重大问题上仍明显存在分歧，需要进一步开展大量工作。我们希望这些协商能成功。”(完)
(编译 王兴亚/白云; 审校 蔡美珍/王洋)
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