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亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 14:30 BJT

中国金融：当局将允许QFII资金汇出，提高人民币可兑换--消息

中国在2013年将实行12年之久的QFII计划的额度提高了近一倍，从800亿美元增加到1,500亿美元，使之成为中国最大的对内证券投资机制，相比之下，RQFII和沪港通的额度分别为1,300亿美元和480亿美元。

但是，由于受跨境资金按周汇出的相关限制，可用QFII额度中仅有一半被使用。

上个月，中国央行行长周小川曾表示QFII制度不够灵活，计划进行更多改革。周小川当时未提供更多细节。

根据一份由中国证券监督管理委员会(CSRC)上个月提供的、被路透看到的投资者简报，这些改革计划包括增强现有QFII额度下资金在赎回和汇回方面的灵活性。

路透寻求中国证监会对此事的置评，尚未得到回复。（完）

(编译 蔡美珍/李春喜/王颖/高琦 审校 于春红/孙茉莉/李婷仪/王洋)
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