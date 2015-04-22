泰国经济：央行总裁称并不担心家庭负债水平

路透曼谷4月22日 - 泰国央行总裁张旭州周三表示，泰国家庭债务增长的幅度正在放慢，并不会令人担心。

“(我)并不担心家庭债务水平，因过去一年半来其增长的步伐已经大幅放缓。”张旭州对记者表示。

泰国家庭债务水平至2014年底时增至相当于国内生产总值(GDP)的85.9%，削弱消费者支出，去年9月底的比例为84.7%。

泰国军方去年5月掌权后结束了数月来的政治动荡局面，不过由于出口和内需仍疲弱，经济增长乏力。(完)