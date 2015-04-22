泰国经济：央行总裁称并不担心家庭负债水平

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透曼谷4月22日 - 泰国央行总裁张旭州周三表示，泰国家庭债务增长的幅度正在放慢，并不会令人担心。
“(我)并不担心家庭债务水平，因过去一年半来其增长的步伐已经大幅放缓。”张旭州对记者表示。
泰国家庭债务水平至2014年底时增至相当于国内生产总值(GDP)的85.9%，削弱消费者支出，去年9月底的比例为84.7%。
泰国军方去年5月掌权后结束了数月来的政治动荡局面，不过由于出口和内需仍疲弱，经济增长乏力。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 李婷仪)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。