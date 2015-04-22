更新版 1-新债招标：中国五年续发国债收益率接近预期，获4.1亿元追加认购

* 五年续发国债中标收益率3.2427%，接近预期

* 获4.1亿元追加认购，最终发行304.1亿元 (新增追加发行结果)

路透上海4月22日 - 中国财政部周三公告称，上午续招标发行的五年期固息国债，获4.1亿元人民币的追加认购，最终发行量为304.1亿元；另据业内人士透露，该期债中标收益率3.2427%，接近此前3.25%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期债的边际中标收益率为3.2951%，首场投标倍数为1.94倍。

以下为今年以来包括本次招标在内的五年期国债招标明细：

招标日 发行规模(亿元) 中标利率 预测值 投标倍数

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4月22日 304.1 3.2427% 3.25% 1.94

3月11日 200 3.2851% 3.35% 2.72

2月4日 200 3.31% 3.34% 2.59

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银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为3.2857%。

该期债为今年第三期 五年国债的第二次续发，采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

本次续发行部分起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2015年2月5日开始计息，票面利率3.31%，按年付息。