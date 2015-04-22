中国个股：美邦服饰推出移动APP，整合全球品牌打造时尚平台

路透上海4月23日 - “互联网＋”正成为中国越来越多的传统制造企业转型的重点方向。中国最大的休闲服装企业美邦服饰 周三晚间发布其“有范”移动APP（应用软件），整合全球众多时尚品牌打造以搭配体验为载体的时尚平台。

该款APP将于下周四(30日)上线，除公司自有品牌外，还将引入一些国际成熟品牌、小众新锐品牌等。公司计划今年内将有300多个品牌，1万多款单品登陆APP，明年增至1,000多个品牌，4万多款单品，预计未来有六成品牌来自欧美国家。

除此以外，每个消费者都可以成为“有范”APP上的经营者，若他（她）上传APP的穿搭建议被人接受，将可获得相应的收入分成。

“如果天猫是百货商场，淘宝是集市，那有范是有年轻人生活态度的平台。”美邦服饰董事长周成健表示，无论阿里巴巴 旗下天猫、还是京东 或小米，他们有些经验可以借鉴，但不可完全复制。

有范平台的商品包括服装、包、鞋、配饰、美妆等，定位客户群主要为“90后”年轻人群。

而原本在电子商务时代逐步成为“鸡肋”的美邦线下店铺，其每年3.5亿人次的客流量，却成为有范平台未来流量和大数据的供应源。据周成健透露，有范平台不会像传统互联网公司那样烧钱，未来的流量成本及线下门店租金，将由有范平台上越来越多的创业者所分摊。

今年3月，国务院常务会议提出，要顺应“互联网＋”的发展趋势，以信息化与工业化深度融合为主线，重点发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备等十大领域，促进生产性服务业与制造业融合发展，提升制造业层次和核心竞争力。

作为传统服装企业，美邦服饰近年来受到电子商务冲击较大，其四千家实体店铺单店销售下降。虽然两年前公司已提出O2O（线上线下）战略，但是效果尚未显现，其向互联网转型仍处于摸索过程中。去年美邦服饰营收和净利分别下降16%和64%。

“我们将聚一切资源推进互联网转型。”他指出，“传统企业要有壮士断腕的决心，没有决心，你的冬天将会越来越冷。”