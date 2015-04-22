版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 14:00 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：澳洲通胀数据提振澳元走高

0552GMT
    
    * 澳元/美元上涨0.82%，澳元/新西兰元升高0.62%，美元/日圆小跌0
.09%，美元/马币(林吉特)跌0.7%
    * 日经指数上扬1.03%，沪综指上扬2.0%，MSCI明晟亚太地区(除日本
)指数涨0.36%，10年期美债收益率报1.9018%，布兰特原油下挫0.9%
    * 日本3月出口增长可能使经济增长回到正轨 
    * 澳洲第一季CPI升幅降至三年低点，不排除央行降息可能 
    * 齐普拉斯将会见梅克尔，希腊现金即将告罄 
    (完)
        
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 王兴亚；审校 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐