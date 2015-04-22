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亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 14:19 BJT

新兴汇市：马来西亚通胀率小升推动马币上扬，亚洲货币走高

亚洲     当日  今年以来   2014年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            119.54    119.66   +0.10   +0.10    119.66
    坡元            1.3478    1.3512   +0.25   -1.62    1.3260
    台币          31.035    31.173   +0.44   +2.20    31.718
    韩元           1078.71   1083.40   +0.43   +1.91   1099.30
    泰铢             32.35     32.38   +0.09   +1.70     32.90
    菲律宾披索       44.20     44.27   +0.16   +1.18     44.72
    印尼卢比      12890.00  12955.00   +0.50   -3.96  12380.00
    印度卢比       62.78     62.85   +0.11   +0.40     63.03
    马币            3.6145    3.6370   +0.62   -3.26    3.4965
    人民币          6.1951    6.2016   +0.10   +0.14    6.2040
    (完)
    
      
      
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 (编译 刘秀红/汪红英；审校 王洋/白云)

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