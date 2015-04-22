新兴汇市：马来西亚通胀率小升推动马币上扬，亚洲货币走高

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
亚洲 当日 今年以来 2014年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 119.54 119.66 +0.10 +0.10 119.66 坡元 1.3478 1.3512 +0.25 -1.62 1.3260 台币 31.035 31.173 +0.44 +2.20 31.718 韩元 1078.71 1083.40 +0.43 +1.91 1099.30 泰铢 32.35 32.38 +0.09 +1.70 32.90 菲律宾披索 44.20 44.27 +0.16 +1.18 44.72 印尼卢比 12890.00 12955.00 +0.50 -3.96 12380.00 印度卢比 62.78 62.85 +0.11 +0.40 63.03 马币 3.6145 3.6370 +0.62 -3.26 3.4965 人民币 6.1951 6.2016 +0.10 +0.14 6.2040 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 刘秀红/汪红英；审校 王洋/白云)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。