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货币新闻 | 2015年 4月 22日 星期三 14:30 BJT

表格: 中国3月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

路透北京4月22日 - 以下为中国海关最新公布的中国3月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（
单位均为吨):
                                3月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口:
 精炼铜                       306,710        -5.45      5,980.38          818,561       -18.24
 原铝                          10,631       -74.21      2,309.91           22,454       -85.35
 未锻压镍(精炼镍+合金)          5,774        -52.2     15,102.47           24,253        -36.5
 精炼铅                             3       -93.93     12,985.67               60       -25.73
 精炼锌                        40,894       -40.02      2,188.38           81,881       -58.54
 锌合金                         9,461        21.01      2,439.01           26,109        11.76
 精炼锡+锡合金                    319       -66.65     18,508.57            1,572       -21.93

 出口:
 精炼铜                        17,598        25.87       5,843.9           57,777            4
 原铝                          15,620        75.17      2,272.56           17,300       -26.42
 精炼铅                         5,613        124.6      1,904.45           10,772        46.68
 精炼锌                        12,879            -      2,211.05           39,489      9,179.9
 未锻压镍(精炼镍+合金)          3,386       -49.28     16,346.91           12,677        12.16
 精炼锡+锡合金                      0       -99.96             0                1        -99.8

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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