表格: 中国3月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透北京4月22日 - 以下为中国海关最新公布的中国3月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（ 单位均为吨): 3月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 精炼铜 306,710 -5.45 5,980.38 818,561 -18.24 原铝 10,631 -74.21 2,309.91 22,454 -85.35 未锻压镍(精炼镍+合金) 5,774 -52.2 15,102.47 24,253 -36.5 精炼铅 3 -93.93 12,985.67 60 -25.73 精炼锌 40,894 -40.02 2,188.38 81,881 -58.54 锌合金 9,461 21.01 2,439.01 26,109 11.76 精炼锡+锡合金 319 -66.65 18,508.57 1,572 -21.93 出口: 精炼铜 17,598 25.87 5,843.9 57,777 4 原铝 15,620 75.17 2,272.56 17,300 -26.42 精炼铅 5,613 124.6 1,904.45 10,772 46.68 精炼锌 12,879 - 2,211.05 39,489 9,179.9 未锻压镍(精炼镍+合金) 3,386 -49.28 16,346.91 12,677 12.16 精炼锡+锡合金 0 -99.96 0 1 -99.8 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。