中国新债：农发行下周一发行至多240亿元三期债，期限一、三和七年

路透上海4月22日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(27日)在银行间债市招标发行三期固息债，总额不超过240亿元人民币，期限包括一年、三年和七年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述一年品种为该行今年第11期新发债券；三年、七年期品种为该行今年第九期和第四期 的增发债，票面利率分别为3.99%和3.93%。具体发行条款如下：

2015第11期新发债和第九、四期增发债

-------------------------------------------------------------

招标规模上限 1/3/7年：80亿元

期限/计息方式 1/3/7年固息

招标时间 4月27日下午14:00-15:00

招标方式 单一价格或利率中标(荷兰式)

缴款日 4月29日

起息日 1年：4月29日；3年：4月22日；7年：2月27日

发行期 4/28-4/29

上市日 1年：5月4日；3/7年：5月6日

基本承销额 无

承揽费 1年：0.05%；3年：0.05%；7年：0.15%

-------------------------------------------------------------

据路透统计，农发行2014年在银行间市场公开发行的金融债总额为6,550亿元。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾; 审校 边竞/杨淑祯)