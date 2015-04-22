版本:
中国
市场报道 | 2015年 4月 22日 星期三 14:20 BJT

《汇市简讯》美元/瑞郎跌回100日移动均线下方，空头归场

0601GMT
    
    * 反弹升破100日移动均线的走势短暂，走势回调并收在该线下方
    * 该均线目前在0.9597形成阻力，空头回归
    * 不断升高的200日移动均线目前与4月3日低点0.9486重合
    * 若从此处反弹，考虑尽早清仓了结获利
    * 技术图表：link.reuters.com/hab64w (完)
    
        
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 艾茂林; 审校 龚芳)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐